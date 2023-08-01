$91.59+0.61100.94+0.98

Марко назвал двух пилотов, которые в состоянии победить Макса Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу пилота, который мог бы победить гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена.

Марко назвал двух пилотов, которые в состоянии победить Ферстаппена
© Чемпионат.com

«Возможно, я бы назвал Алонсо или Хэмилтона. На той же машине [что у них] это было бы сложно», — приводит слова Марко DAZN.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков). Льюис Хэмилтон («Мерседес») занимает четвёртую позицию, отставая от Алонсо на одно очко.

Ранее Марко высказал мнение, что Ферстаппен мог бы выиграть в гонке и с последнего места.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости