Экс-руководитель «Рено» рассказал, чего «Альпин» не хватает для успеха

Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, чего «Альпин» не хватает для успеха
Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль высказал мнение, что команде «Альпин» сейчас не хватает гонщика, который стал бы её лидером.
«Команде нужен кто-то, кто её будет тянуть и объединять. Когда закрываешь глаза и думаешь о «Мерседесе», то вспоминаешь о Льюисе Хэмилтоне, даже несмотря на то, что Нико Росберг совершал яркие вещи. Когда думаешь о «Ред Булл», вспоминаешь о первом цикле команды с Себастьяном Феттелем, а затем – о втором цикле с Максом Ферстаппеном. В гоночном коллективе должен быть пилот, который также является боссом команды. Сегодня стартовая решётка очень конкурентная, и все машины финишируют в одном круге с лидером. Скоро пелотон будет практически равным, и что будет иметь значение, так это амбиции и решимость», — приводит слова Абитебуля France Info.