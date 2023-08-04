Экс-руководитель «Рено» рассказал, чего «Альпин» не хватает для успеха

«Команде нужен кто-то, кто её будет тянуть и объединять. Когда закрываешь глаза и думаешь о «Мерседесе», то вспоминаешь о Льюисе Хэмилтоне, даже несмотря на то, что Нико Росберг совершал яркие вещи. Когда думаешь о «Ред Булл», вспоминаешь о первом цикле команды с Себастьяном Феттелем, а затем – о втором цикле с Максом Ферстаппеном. В гоночном коллективе должен быть пилот, который также является боссом команды. Сегодня стартовая решётка очень конкурентная, и все машины финишируют в одном круге с лидером. Скоро пелотон будет практически равным, и что будет иметь значение, так это амбиции и решимость», — приводит слова Абитебуля France Info.