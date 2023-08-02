Как сложилась судьба последних уволенных пилотов "Формулы-1"

Де Врису есть с кого брать пример.

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Одним из главных событий первой половины сезона стало увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури». Скорее всего, на этой печальной ноте голландец навсегда попрощался с «Королевскими гонками». Впрочем, без работы Ник вряд ли останется: в Формуле-Е или WEC наверняка найдутся коллективы, готовые взять де Вриса. Ну, а пока что мы вспомним, как сложилась судьба пилотов, которые относительно недавно были уволены командами Формулы-1.

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Даниэль Риккардо («Макларен») — 2022

До недавних пор это был самый свежий пример досрочного расторжения контракта команды с пилотом. В «Макларен» Дэн Риккардо приходил с целью сделать следующий шаг вперёд после неоднозначного отрезка в «Рено». Кто бы мог подумать, что этот трансферный ход будет стоить австралийцу места в пелотоне.

За два года Риккардо настолько разочаровал руководство «Макларена», что в Уокинге не поскупились на выплату компенсации за расторжение контракта в размере € 20 млн! Оставшись без команды, Дэн не придумал ничего лучше, как вернуться в «Ред Булл» на позицию резервного пилота. Казалось бы, на этом его карьера боевого гонщика подошла к логичному завершению, но этим летом её внезапно реанимировали провальные результаты Ника де Вриса: в преддверии Гран-при Венгрии Риккардо занял место голландца в кокпите «Альфа Таури».

Причём Дэн не просто вернулся в пелотон Ф-1, но и получил шанс побороться за место в «Ред Булл» – уж больно похожа вся эта история на смотрины Риккардо перед вероятным повышением до главной команды «быков». Впрочем, стать напарником Макса Ферстаппена австралиец сможет только в случае безупречного выступления за «Альфа Таури».

Никита Мазепин («Хаас») — 2022

Место в Формуле-1 Мазепин потерял ещё до старта сезона-2022 – во время предсезонных тестов в Барселоне. На фоне понятных внешнеполитических событий в «Хаасе» посчитали невозможным продолжать сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», а соответственно, и с Никитой. Помимо всего прочего, Мазепин ещё и попал под персональные санкции ЕС, которые ставили крест на его перспективах во многих зарубежных гоночных сериях.

Оставшись за бортом мирового автоспорта, Никита переключил внимание на гонки по бездорожью. Летом он впервые принял участие в ралли-рейде «Шёлковый путь», с ходу одержав победу в классе мотовездеходов. А уже в начале 2023-го состоялось возвращение россиянина на международную арену – дебют в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP2. В четырёх гонках экипаж Мазепина дважды финишировал в топ-3.

Суд ЕС уже дважды приостанавливал санкции в отношении российского пилота. Мазепин снова имеет право соревноваться на территории Европы, а также вести переговоры с гоночными командами. Быть может, в следующем сезоне мы увидим полноценное возвращение Никиты в мировое автоспортивное сообщество.

Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 2020

Тот редкий случай, когда увольнение положительно сказывается на карьере пилота. За семь лет выступлений за «Форс Индия» (в будущем «Рейсинг Пойнт») Перес успел застать смену владельца, названия, да и в целом вектора развития команды. Серхио смело можно было назвать лидером коллектива из Сильверстоуна, но при всём при этом в 2020 году мексиканца попросили на выход, несмотря на действующий контракт – в команде расчищали место под приход Себастьяна Феттеля (не Лэнса Стролла же выгонять).

К счастью для Серхио, в конце 2020 года «Ред Булл» находился в поисках второго пилота. Для Переса контракт с «быками» стал лучшей сделкой в карьере. Так мексиканец впервые получил болид, способный на постоянной основе сражаться за победы. За три неполных сезона в «Ред Булл» Чеко успел выиграть пять гонок. Нужно ли говорить, что, останься он в «Астон Мартин», о подобных достижениях можно было бы только мечтать.

Даниил Квят («Торо Россо») — 2017

Не могли же мы обойтись без «Ред Булл» в контексте увольнений. Жестокость кадровой политики «быков» Квят ощутил на себе ещё в 2016-м, когда прямо по ходу сезона он проследовал по маршруту «Ред Булл» – «Торо Россо». В следующем году он продолжил выступать за младшую команду «тауриновых», а под занавес сезона снова стал жертвой кадровой политики Доктора Марко.

В преддверии этапа в Малайзии (14 из 20) Квята высадили из команды ради практически завершившего выступления в японской Супер Формуле Пьера Гасли. В шести оставшихся Гран-при Даниил лишь раз выходил на старт, заменяя француза в составе «Торо Россо», когда тот уезжал на финальный этап японского первенства.

Следующий год Квят проведёт в статусе запасного пилота «Феррари», а в 2019-м снова вернётся в пелотон Формулы-1, примкнув ко всё той же «Торо Россо». Проведя ещё два сезона за младшую команду «быков», Даниил окончательно потеряет место на стартовой решётке Ф-1.

В 2021-м он снова будет исполнять роль официального резервиста (на сей раз в «Альпин»). Следующий год россиянин должен был провести в WEC, но внешнеполитическая обстановка не позволила Даниилу дебютировать в гонках на выносливость. Вместо этого он выступал в российских марафонах, а также попробовал свои силы в NASCAR. Ну, а уже в 2023-м Квят наконец-таки дебютировал в WEC в классе LMP2. Следующий сезон россиянин начнёт уже в категории гиперкаров в составе заводской команды «Ламборгини».

Джолион Палмер («Рено») — 2017

Палмер – один их тех пилотов, чьи успехи в юниорских сериях не являются показателем таланта. В 2014-м британец с четвёртой попытки выиграл первенство GP2 – не очень впечатляет. Впрочем, привлечь внимание команды Ф-1 ему всё же удалось: сезон-2015 он провёл в качестве резервиста «Лотуса».

В следующем году «Лотус» преобразовался в «Рено», а Палмер был повышен до боевого пилота. Конечно, Джолион не был самым явным кандидатом на вакантное место в пелотоне Ф-1, однако спонсорский пакет британца прорубил ему дорогу в «Королевские гонки».

В дебютном сезоне Палмер, хоть и проигрывал своему напарнику Магнуссену, но всё же не выглядел совсем уж безнадёжным. А вот уже в следующем году, когда партнёром Джолиона стал Хюлькенберг, в «Рено» узрели истинный уровень британца. Боссы из Энстоуна не стали дожидаться завершения сезона, уволив Палмера за четыре этапа до окончания чемпионата – место Джолиона занял ушедший из «Торо Россо» Карлос Сайнс.

Потеряв место в Ф-1, Палмер, по сути, завершил гоночную карьеру. В 2018-м британец стал штатным гоночным экспертом BBC. Позже он будет писать для официального сайта Формулы-1, а начиная с этого года Джолион трудится на F1 TV в качестве комментатора.

Рио Харианто («Манор») — 2016

Харианто – один из последних классических рента-драйверов Формулы-1. Своим пребыванием в «Королевских гонках» он запомнился только победой в первом в истории голосовании за звание «гонщик дня» (не зря же в Индонезии живут 270 млн человек). Позже, конечно, результаты были пересмотрены, но в истории сей прецедент остался.

Что касается спортивной составляющей формульной карьеры Харианто, то там всё ограничилось внутрикомандным сражением с Паскалем Верляйном, которое сложилось не в пользу индонезийца. Впрочем, боссы «Манора» взяли Харианто в команду вовсе не за талант. Поэтому, когда Рио лишился спонсорской поддержки, его тут же заменили на Эстебана Окона – прямо посреди сезона.

В дальнейшем Харианто будет выступать исключительно в азиатских «кузовах». На родном континенте он также не добьётся особых успехов. Последний раз Рио принимал участие в автоспортивных соревнованиях в феврале 2020-го. Пожалуй, его гоночную карьеру можно считать завершённой.

Пастор Мальдонадо («Лотус») — 2016

За время выступлений в «Королевских гонках» Пастору удалось стать одним из 113 пилотов, побеждавших в Формуле-1. Впрочем, несмотря на триумф в Барселоне, венесуэлец на протяжении всей своей карьеры являлся рента-драйвером, представляя интерес для команд в первую очередь своим спонсорским пакетом. Скорость-то у Пастора была, а вот стабильность…

Именно из-за отсутствия должной финансовой поддержки Мальдонадо и потерял место в Ф-1 в начале 2016 года. Просрочки по платежам главного спонсора Пастора венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA сподвигли «Рено» (вернулись в Ф-1, выкупив команду у «Лотуса») расторгнуть контракт с Мальдонадо и продвинуть Палмера.