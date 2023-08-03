Вольф рассказал, почему «Мерседес» до сих пор не подписал новый контракт с Хэмилтоном

«Мы не говорим о роли посла после его ухода на пенсию, и это не является частью переговоров по контракту. У него впереди еще много лет работы в команде, и поэтому речь идет только о том, чтобы навести порядок в контракте пилота. Мы до сих пор не смогли подписать новое соглашение, но всё дело в мелочах, которые просто необходимо решить», — приводит слова Вольфа Racingnews365.