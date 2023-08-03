Макс Ферстаппен начал проект по созданию собственной гоночной команды

«На данный момент он находится в стадии становления. В рамках проекта Verstappen.com Racing мы спонсируем и поддерживаем советами и консультациями различные виды гоночной деятельности близких мне людей. Все началось с симуляторных гонок команды Redline. Кроме того, сейчас мы вместе с Тьерри Вермюленом участвуем в DTM и GTWC Sprint, а с моим отцом — в ралли, но конечной целью является создание собственной гоночной команды.



Если я что-то делаю, я хочу делать это хорошо. Я хочу побеждать, даже в этом случае. И речь идет о том, чтобы создать ступеньку от симулятора к GT3. Чтобы в автоспорт можно было попасть не только через картинг, потому что сейчас это стоит больших денег.



Следующий год довольно плотный, но я хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Команда GT3 в 2025 году — это должно быть возможно. По крайней мере, с двумя машинами. У нас тоже все идет полным ходом. Фаза планирования закончилась, мы уже в режиме действий», — приводит слова Ферстаппена Formule1.nl.