В «Феррари» сомневаются, что нужно позволить «Рено» доработать двигатель

«Это правда, что когда мы решили заморозить двигатели, то учитывали, что в исключительных обстоятельствах можем попробовать найти способ поддержать тех, кто будет совсем сильно отставать. Но я не уверен, что «Рено» настолько далеко. У нас нет тех данных, что у «Рено» — знаете, это первый случай, когда собственные инженеры настроены более пессимистично насчёт уровня конкурентов!



Но если мы к чему-то придём, то речь не может идти о послаблениях по скорости потока топлива. Подход такой же, как с распределением часов работы в аэродинамических трубах. Те, кто 10-е, получают больше времени на работу, а не понижение веса на десять килограммов. Так и тут: вы позволите команде или производителю мотора доработать его, а не предоставите им преимущество», — приводит слова Вассёра RaceFans.