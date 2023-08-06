Пиастри высказался о возможном переходе в «Ред Булл»

«Приятно слышать такие комментарии, но мне и в «Макларене» хорошо. Мне кажется, я неплохо провел первую половину сезона. Да, были с моей стороны ошибки и моменты, которые не хочется вспоминать. Но задним числом всегда легко рассуждать», – приводит слова Пиастри Motorsport-Total.