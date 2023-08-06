«Мне и в «Макларене» хорошо». Пиастри высказался о возможном переходе в «Ред Булл»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу слов Эдди Джордана о том, что австралиец может однажды перейти в «Ред Булл».
«Приятно слышать такие комментарии, но мне и в «Макларене» хорошо. Мне кажется, я неплохо провел первую половину сезона. Да, были с моей стороны ошибки и моменты, которые не хочется вспоминать. Но задним числом всегда легко рассуждать», – приводит слова Пиастри Motorsport-Total.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков. 2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189. 3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149. 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148. 5. Шарль Леклер («Феррари») — 99. 6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99. 7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92. 8. Ландо Норрис («Макларен») — 69. 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47. 10. Эстебан Окон («Альпин») — 35. 11. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.