Марко: никто не может победить Ферстаппена

«Сейчас никто не смог бы победить Ферстаппена. Он бережёт шины и всё равно едет очень быстро. Он способен читать гонку. Ферстаппен не только быстр. Он ещё очень хорошо мыслит», — приводит слова Марко Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.