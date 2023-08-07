Марко рассказал, почему «Ред Булл» имеет подавляющее преимущество перед соперниками

«Честно говоря, мы были удивлены, обнаружив, что остальные не справились со своей задачей. Потому что ни «Мерседес», ни «Феррари» не сделали шаг вперёд. Именно поэтому мы сейчас так далеко впереди. Соперники позади нас постоянно меняются. Иногда это «Феррари», иногда «Макларен», а затем «Астон Мартин» или «Мерседес». Но они отстают от нас», — приводит слова Марко Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.