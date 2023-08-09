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«Пустая трата времени». Экс-пилот Формулы-1 поддержал увольнение де Вриса

Бывший пилот Формулы-1 Филипп Альо высказался по поводу увольнения пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса из команды.

Экс-пилот Формулы-1 поддержал увольнение де Вриса
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«Новичок сразу же должен производить впечатление. Для этого необязательно громить товарища по команде, но нужно хотя бы быть с ним на одном уровне. В этом плане де Врис разочаровал.

Если ты на одном круге не можешь ехать в темпе напарника, то о скорости в гонке вообще говорить нечего. По большому счёту это просто пустая трата времени, тем более в такой жёсткой и сложной гоночной дисциплине, как Формула-1, где на кону большие спортивные и финансовые ставки», — приводит слова Альо Auto Hebdo.

Напомним, об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Заменил голландца в команде австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.

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