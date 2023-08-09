Экс-пилот Формулы-1 поддержал увольнение де Вриса

«Новичок сразу же должен производить впечатление. Для этого необязательно громить товарища по команде, но нужно хотя бы быть с ним на одном уровне. В этом плане де Врис разочаровал.



Если ты на одном круге не можешь ехать в темпе напарника, то о скорости в гонке вообще говорить нечего. По большому счёту это просто пустая трата времени, тем более в такой жёсткой и сложной гоночной дисциплине, как Формула-1, где на кону большие спортивные и финансовые ставки», — приводит слова Альо Auto Hebdo.