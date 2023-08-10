«Почему бы и нет». Марко — о «золотом» сезоне

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о возможности его команды одержать победы во всех Гран-при в сезоне-2023. После первой половины сезона пилоты «Ред Булл» побеждали во всех гонках и спринтах: десять раз победу праздновал Макс Ферстаппен и дважды — Серхио Перес.

«Если рассуждать логически, то нет. Но мы никогда не думали, что сможем выиграть первые 12 гонок, так что теперь я должен сказать: почему бы и нет?» — приводит слова Марко Motorsport.com

На настоящий момент командой, одержавшей наибольшее количество побед в сезоне, является «Мерседес». В сезоне-2016 их пилотам удалось выиграть 19 из 21 гонки.