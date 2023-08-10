Алонсо объяснил причины спада «Астон Мартин»

«Я никогда не был сторонником этой меры. Были сезоны, когда мы меняли выхлопную систему, и я тоже не соглашался. Дело не только в шинах. Мы больше скользим и имеем меньше сцепления, это показывают наши выступления. Возможно, мы приняли неверные решения в работе с нашей машиной.



Теперь мы должны привыкнуть к новым составам и извлечь из них максимум, потому что мы, возможно, не знали, как их правильно использовать в тот момент. Мы должны улучшаться», — приводит слова Алонса Marca.