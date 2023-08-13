Штайнер назвал условие для расширения календаря Формулы-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном расширении календаря «королевских гонок».

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«24 гонки это предел с той бизнес-моделью, которая есть у нас сейчас. Большее число гонок потребует большого шага с точки зрения финансов, чтобы иметь два состава [команды]. В противном случае привлечь людей в Ф-1 будет очень тяжело.

Всё это требует усилий. Я приезжаю в среду, но некоторые из команды, занимающиеся настройкой, иногда уезжают на месяцы. Это большой срок, и им приходится тяжелее, чем мне. Очевидно, что и нам нелегко отсутствовать 24 уикенда из-за гонок.