Штайнер назвал условие для расширения календаря Формулы-1
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном расширении календаря «королевских гонок».
«24 гонки это предел с той бизнес-моделью, которая есть у нас сейчас. Большее число гонок потребует большого шага с точки зрения финансов, чтобы иметь два состава [команды]. В противном случае привлечь людей в Ф-1 будет очень тяжело.
Всё это требует усилий. Я приезжаю в среду, но некоторые из команды, занимающиеся настройкой, иногда уезжают на месяцы. Это большой срок, и им приходится тяжелее, чем мне. Очевидно, что и нам нелегко отсутствовать 24 уикенда из-за гонок.
Некоторым людям нравится ротация, мы пытаемся сделать это, например, для IT-отдела. Но это проблематично с механиками и инженерами. Гонщику тяжело менять гоночных инженеров», – приводит слова Штайнера издание RaceFans.