Автоспорт вошел в шорт-лист из 9 видов спорта для включения в программу ОИ-2028

Международный олимпийский комитет рассматривает вопрос о включении автоспорта в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом информирует Inside the Games. Ранее издание Reuters сообщило, что вопрос о включении новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2028 будет решён в течение ближайших недель. Окончательный выбор должен быть сделан в октябре.

© Чемпионат.com

Также за включение в программу олимпийских игр поборются флаг-футбол (бесконтактный вариант американского футбола), бейсбол, кикбоксинг, сквош и некоторые другие виды спорта. Всего девять видов.