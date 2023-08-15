Автоспорт вошел в шорт-лист из 9 видов спорта для включения в программу ОИ-2028

Автоспорт вошёл в шорт-лист из 9 видов спорта для включения в программу ОИ-2028
Международный олимпийский комитет рассматривает вопрос о включении автоспорта в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом информирует Inside the Games. Ранее издание Reuters сообщило, что вопрос о включении новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2028 будет решён в течение ближайших недель. Окончательный выбор должен быть сделан в октябре.
Также за включение в программу олимпийских игр поборются флаг-футбол (бесконтактный вариант американского футбола), бейсбол, кикбоксинг, сквош и некоторые другие виды спорта. Всего девять видов.
Отмечается, что пока рано предполагать, какую дисциплину автоспорта Международная автомобильная федерация (ФИА) предложит для участия в Олимпийских играх, но ожидается, что это будет картинг. Отметим, автоспорт ещё никогда не был представлен на Олимпиадах.