Технический директор «Ред Булл» рассказал, что его удивило в результатах команды

«Наша машина относительно хороша во всём, что и является ключом к созданию хорошей машины. Она не хороша в каком-то одном аспекте. Мы думаем, что это хорошо, потому что мы быстрее других, но я бы не сказал, что мы проделали фантастическую работу. Мы проделали хорошую работу.



Меня больше удивили другие команды, которые не так хорошо справились со своей работой. Вот почему наши ожидания в начале сезона были другими. Я не хочу скромничать, но вы видите, что некоторые команды могут за три гонки отыграть целую секунду. То есть если они соберут всё вместе, то покажут приличный результат и на это не потребуется двух лет развития.



Мы ожидали, что можем оказаться в борьбе за победы с «Мерседесом» и «Феррари». Мы думали, что наше преимущество в конце прошлого сезона не было достаточно сильным. Изменение регламента, подъём машины могли бы вернуть эти команды в борьбу. Вдобавок у нас было снижение производительности зимой в связи с наименьшим временем испытаний в аэродинамической трубе. Так что да, наши результаты были неожиданностью в начале сезона», — сказал Ваше в интервью Motorsport.