Хэмилтон сделал заявление по поводу отсутствия слова «гонщица» в регламенте ФИА

«Меня это не удивляет. В этой комнате одни мужчины, и так было с тех пор, как я здесь. Возможно, необходимости изменений не придавалось должного значения. Может быть, есть и другая сторона, но определённо меня не воодушевляет слышать такое», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.