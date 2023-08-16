Вассер ответил на вопрос про приглашение Хэмилтона в «Феррари»

«Переговоры с Хэмилтоном? Я общаюсь с Хэмилтоном на каждом Гран-при. Он выступал за меня 20 лет назад, и мы до сих пор в близких отношениях. Я помогал ему, когда он перешёл в «Макларен» в начале своей карьеры в Формуле-1. Время от времени мы разговариваем и в паддоке начинается суета.



Я не хочу сравнивать его с нашими гонщиками, в этом нет никакого смысла. Но вклад топ-пилота в команду заключается не только в пилотировании. Это также технические аспекты, стратегия, помощь в найме инженера. И в случае, если в гоночном коллективе есть Хэмилтон, Ферстаппен или Леклер, всё становится проще. Всем нравится работать с чемпионами», — приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport.