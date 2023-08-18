Фелипе Масса подал в суд на FIA и Формулу-1

Бывший бразильский пилот «Феррари» Фелипе Масса официально уведомил FIA и руководство Формулы-1 о том, что он обратился в суд с иском к ним из-за сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года.

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В концовке сезона 2008 года во время Гран-при Сингапура на 14-м круге Нельсиньо Пике по договорённости с руководителем Renault Флавио Бриаторе и техническим директором Пэтом Симондсом устроил преднамеренную аварию, приведшую к выезду автомобиля безопасности. К тому моменту его напарник Фернандо Алонсо, стартовавший в той гонке 15-м, успел дозаправиться, из-за чего испанец получил преимущество, которое потом аккумулировал в победу.

Из претендентов на титул очки в Сингапуре сумел заработать лишь Льюис Хэмилтон. Масса вырвал шланг из заправочной машины во время пит-стопа, был вынужден ждать, пока механики добегут до выезда с пит-лейн и вынут рукав. После этого бразилец был ещё и оштрафован. В итоге на последнем этапе сезона Хэмилтон выиграл титул, опередив Массу по итогам сезона на одно очко.

В марте 2023 года Берни Экклстоун неожиданно заявил, что о преднамеренном характере аварии Пике было известно ещё в 2008 году, так что по хорошему результаты гонки надо было аннулировать, что позволило бы Фелипе Массе выиграть чемпионский титул.

Бразилец эту реплику услышал и заявил, что будет готовить иск в суд. Накануне в FIA и FOM получили официальное письмо от Массы и его адвокатов с перечислением деталей дела, которое они собираются передать в суд.