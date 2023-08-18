Джордан согласился, что Хэмилтон «слишком стар» для борьбы с Ферстаппеном

«Да, я согласен. Всё равно думаю, что он [Хэмилтон] выиграет Гран-при, но ему понадобится, чтобы определённые вещи встали на свои места. Макс находится на оптимальном уровне по возрасту, опыту, убеждениям, знаниям людей, с которыми он работает. Я думаю, что и на одинаковых машинах Макс был бы впереди.



Я скажу, что у Макса должно быть преимущество. Льюис кажется очень занятым парнем вне трассы, учитывая все его увлечения. Как мы знаем, когда Макс не на трассе, он очень сосредоточен на симуляторе, на его киберспортивной команде. Он полностью погружен во всё, что связано с вождением», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.