Леклер назвал имя гонщика, которого хотел бы видеть в качестве своего напарника

«Я много раз думал о том, чтобы выступить со своим братом Артуром в Ле-Мане. Это определённо та самая вещь, которую я хотел бы сделать вместе со своим братом. Не знаю, произойдёт ли это. Ещё есть Антонио Фуоко, он член семьи «Феррари», один из лучших моих друзей, и мы выросли вместе. Он уже готовится к этому дню! Давайте посмотрим, возможно, это сработает вместе с нашими планами, но мы выступаем в разных категориях. Может быть, однажды», — сказал Леклер в интервью Autosport.