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Гонщик Red Bull устроил массовый завал в гонке Суперформулы в Мотеги

Участник молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон стал виновником серьёзной аварии в гонке японской Суперформулы на трассе Твин Ринг Мотеги.

Гонщик Red Bull устроил массовый завал в гонке Суперформулы в Мотеги
© autosport.com.ru

В борьбе за лидерство на первом круге новозеландец заехал на поребрик, потерял управление и вылетел обратно на трассу, где в него врезались Тадасуке Макино и Юки Секигучи.

Никто из гонщиков не пострадал, но заезд тем не менее остановили красными флагами, чтобы убрать разбитые машины.

Интересно, что Лоусон в дальнейшем вышел на рестарт – механики Mugen сумели отремонтировать машину по ходу остановки гонки. До очков он, правда, не добрался, финишировав 13-м.

В чемпионате юниор Red Bull остался на втором месте. За две гонки до конца сезона Лоусон уступает восемь очков лидеру Ритомо Мияте.