Фернандо Алонсо признался, что незаконно начал гоночную карьеру

Испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как познакомился с картингом в возрасте трёх лет.

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«Моя первая гонка была в возрасте трёх лет, что на данный момент уже не является законным, водительские права в картинге начинают действовать с восьми.

Это была уличная трасса, я ничего не помню особо, но у меня есть видео и фотографии того дня. Думаю, в той гонке было 15 кругов, и я проехал два или три из них, но они сказали мне, что я победил, поэтому я был счастлив, и именно так я начал.