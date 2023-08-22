Пилот "Формулы-1" отреагировал на то, что стал героем эротического романа

«Эмили, умная и независимая женщина, попадает в захватывающий и гламурный мир гонок Формулы-1 и сталкивается с неотразимым и обаятельным плейбоем Даниэлем Риккардо. Хватит ли любви Эмили, чтобы укротить известного сердцееда? Рискнет ли Дэниел своей карьерой и репутацией ради женщины, которая покорила его сердце?



Пристегните ремни, чтобы увидеть историю любви, которая будет такой же непредсказуемой и захватывающей, как и сама гонка. Вы будете в напряжении до самой последней страницы!», — говорится в аннотации к книге.