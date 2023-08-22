Макс Ферстаппен может быть привлечён к ответственности за нарушение скоростного режима на дороге общего пользования. Марк Кокс, тренер гонщика Red Bull Racing, опубликовал 20-секундный ролик, в котором Макс за рулём Aston Martin Valkyrie въезжает в тоннель. Пользователи социальной сети узнали тоннель Канта-Гале в Ницце и рассмотрели цифры на спидометре Valkyrie – 124 км/ч. Учитывая, что Aston Martin Valkyrie может развивать скорость до 355 км/ч, Ферстаппен не слишком и разогнался, но всё равно ехал с превышением, поскольку на том участке скорость ограничена 90 км/ч, чем вызвал недовольство многих комментаторов ролика. На данный момент неизвестно, обратила ли дорожная полиция внимание на опубликованное видео.