Вассер прокомментировал интерес «Феррари» к Хэмилтону

«С Льюисом Хэмилтоном та же ситуация, что и последние 10 лет. Они ведут переговоры, и я не знаю, в чем проблема, есть она или нет. Я вообще не сосредоточен на этом, я сосредоточен на развитии команды. Обсуждение идет между Льюисом и Тото, я в этом не участвую», — приводит слова Вассёра Crash.net.