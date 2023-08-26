Ферстаппен выиграл все 3 квалификации к Гран-при Нидерландов после возвращения этапа в «Ф-1»
Этап вернулся в календарь «Формулы-1» в 2021 году, Макс выиграл все три домашних квалификации. Кроме того, на счету двукратного чемпиона две победы в двух гонках в Зандворте.
Поул стал 28-м в карьере Ферстаппена и восьмым в текущем сезоне.
Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й
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