Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Нидерландов

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Нидерландов, который проходит на автодроме «Кольцо Зандворт».

25-летний нидерландец прошёл лучший круг за 1 минуту 10,567 секунды. Второе место занял британец Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Он уступил победителю 0,537 секунды. Третьим с отставанием 0,727 секунды стал ещё один британец, представитель «Мерседес» Джордж Рассел.

Шарль Леклер из «Феррари» показал девятое время в квалификации.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» не прошёл в третий сегмент, показав 13-й результат.