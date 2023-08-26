Стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1 с учётом штрафа Цуноды

Стала известная предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт». По сравнению с итогами квалификации произошло одно изменение: Юки Цунода из-за штрафа за блокировку Льюиса Хэмилтона будет стартовать не 14-м, а 17-м.