Автомобиль гонщика NASCAR десять раз перевернулся во время заезда

В финале регулярного сезона NASCAR Cup Series на гоночной трассе Daytona International Speedway произошла авария. Автомобиль гонщика Райана Приса врезался в другую машину и около десяти раз перевернулся в воздухе на огромной высоте, прежде чем упасть за пределами трассы, пишет Daily Mail.

Соревнования проходят в Дейтоне (штат Огайо, США). Инцидент произошел на 156-м круге кольцевой гонки.

Гонщик самостоятельно выбрался из дымящейся машины, но в медицинский центр его доставили уже на носилках.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крепким. Я вернусь», - пояснил Прис.

В NASCAR заявили, что отправят Ford Mustang Приса для проверки в научно-исследовательский центр в Конкорде.