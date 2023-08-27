Ферстаппен повторил рекорд "Формулы-1" по победам в гонках подряд

Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. Ранее девять раз подряд победить удавалось только немцу Себастьяну Феттелю в 2013 году. Всего на счету нидерландского пилота "Ред Булл" 11 побед в нынешнем сезоне, это четвертый результат в истории. В 2022 году Ферстаппен одержал 15 побед, по 13 побед у Феттеля (2013 год) и немца Михаэля Шумахера (2004 год).