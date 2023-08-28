Марко рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо после перелома

Марко рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо. Перелом руки оказался сложным
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, вероятнее всего, пропустит два следующих этапа Формулы-1.
«К сожалению, перелом сложный. Это не открытый перелом. Мы получим подтверждение от врача, но, похоже, он пропустит две следующие гонки», — приводит слова Марко Racingnews365.
Австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки: пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом и Даниэль не вписался в поворот. Оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» не оправдавшего надежд дебютанта голландца Ника де Вриса. За два Гран-при с момента возвращения Риккардо не сумел набрать очков.