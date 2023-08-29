Ферстаппен ответил на вопрос о напарнике мечты в "Формуле-1"

«Если бы я мог выбирать, в том числе среди бывших гонщиков, то это был бы мой отец. Думаю, его карьера пошла не по плану. У него был большой потенциал. Он знал, что пошло не так, и он также понимал, что очень важно с юных лет окружать себя правильными людьми, чтобы благодаря этому двигаться в правильном направлении. Именно это он и делал со мной. Он пытался оградить меня от всего, что пошло не так в его карьере. И это помогло мне подготовиться к Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.