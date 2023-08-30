Два мотогонщика погибли во время чемпионата в Бразилии

Во время моточемпионата в классе Moto1000GP на Международном автодроме в бразильской Каскавеле два гонщика попали в смертельную аварию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Авария произошла в тот момент, когда 42-летний Андре Вериссимо Кардосо не справился со входом в поворот и слетел с мотоцикла. Спортсмен упал прямо посреди трассы, однако само по себе падение не выглядело травмоопасным. Когда спортсмен пытался встать, в него на полной скорости врезался 38-летний Эрико Вериссимо да Роши, который не заметил человека на пути. От сильного удара Кардосо отлетел до бортиков и почти попал под колёса ещё одного участника гонки.

В это время мотоцикл Верссимо да Роши подбросило в воздух и несколько раз перевернуло, после чего спортсмен с силой ударился о землю. Оба спортсмена были доставлены в больницу, но врачам не удалось спасти их жизни. Организаторы Moto1000GP сообщили об отмене этапа.