Фелипе Масса пригрозил ФИА обращением в Верховный суд Лондона

«Работа над ответом должна была начаться сразу же после получения [первого] письма с предварительными претензиями, и летние отпуска не должны были этому помешать. Неограниченные сроки ответа не соответствуют Протоколу о предварительных действиях. Просим предоставьте свой ответ до 16:00 8 сентября 2023 года, в противном случае мы распорядимся подать иски в Высокий суд Великобритании», — приводит слова из письма Массы и его юристов Motorsport.