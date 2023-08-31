«Мерседес» продлил контракты с Хэмилтоном и Расселлом

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о продлении контрактов с британскими пилотами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. Гонщики останутся в «Мерседесе» как минимум до конца 2025 года.

«Я благодарен команде, которая оказывала мне постоянную поддержку. Мы не закончили свою историю и продолжим попытки добиться больших успехов», — сказал Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, и в этой команде он завоевал шесть своих чемпионских титулов, последний в 2020 году.