«Мерседес» продлил контракты с Хэмилтоном и Расселлом

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о продлении контрактов с британскими пилотами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. Гонщики останутся в «Мерседесе» как минимум до конца 2025 года.
«Я благодарен команде, которая оказывала мне постоянную поддержку. Мы не закончили свою историю и продолжим попытки добиться больших успехов», — сказал Хэмилтон.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, и в этой команде он завоевал шесть своих чемпионских титулов, последний в 2020 году.
Джордж Расселл попал в юниорскую программу «Мерседеса» в 2017 году. Перед стартом сезона-2022 Расселл, покинув «Уильямс», заменил Валттери Боттаса в «Мерседесе». Первая победа гонщика в Формуле-1 состоялась в 2022 году на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.