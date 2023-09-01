Льюис Хэмилтон: «Не думал, что останусь в «Ф-1» в 40 лет»

«Безусловно, я не думал, что останусь [в «Ф-1»] в таком возрасте, буду ощущать себя в такой физической и психологической форме и по-прежнему любить свое дело. Я чувствую невероятную благодарность за это.



Думаю, многие остаются на одной работе на протяжении долгого периода времени и утрачивают любовь к ней, однако продолжают ей заниматься – может, потому что это единственное, что они умеют.



Но я действительно все еще люблю свое дело. Я по-прежнему люблю забираться в болид. Я по-прежнему люблю гоняться со своими коллегами, работать вместе с Боно (гоночным инженером Питером Боннингтоном – Sports.ru) и всеми ребятами в команде, преследовать общую цель, общую мечту.



Я люблю это чувство. Если вместе переживаете неудачи, а затем добиваетесь успеха, с этим ничто не сравнится», – заявил семикратный чемпион мира.