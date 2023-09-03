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Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал автором нового рекорда «Формулы-1».

Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд
© globallookpress.com

Победа на Гран-при Италии стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который установил его в 2013 году в составе «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал 12 побед за сезон – это четвертый показатель в истории. Больше было лишь у Михаэля Шумахера в 2004-м, Феттеля в 2013-м (по 13) и самого Макса в прошлом году (15).

Всего на счету Ферстаппена 47 выигранных Гран-при, Макс располагается на пятой строчке в истории по данному показателю.