Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

Победа на Гран-при Италии стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю , который установил его в 2013 году в составе «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал 12 побед за сезон – это четвертый показатель в истории. Больше было лишь у Михаэля Шумахера в 2004-м, Феттеля в 2013-м (по 13) и самого Макса в прошлом году (15).