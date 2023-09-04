Вольф пояснил свои слова о незначимости рекордов Ферстаппена

«Дело в том, что для меня подобные рекорды не имеют никакого значения. Они не имели никакого значения в наши хорошие дни в «Мерседесе». Я не знаю, сколько гонок мы выиграли, и сколько раз подряд. Я даже не знал, что кто-то считает выигранные подряд гонки. Поэтому просить меня прокомментировать какое-то достижение сложно, потому что оно никогда не играло роли в моей собственной жизни», — приводит слова Вольфа The Race.