Леклер и Албон провели забавный диалог после Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Уильямса» Александер Албон провели забавный диалог по окончании Гран-при Италии.

Леклер: «На каком месте ты закончил?»

Албон: «Это было похоже на поезд. С «Макларенами».