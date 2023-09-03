Леклер и Албон провели забавный диалог после Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Уильямса» Александер Албон провели забавный диалог по окончании Гран-при Италии.
Леклер: «На каком месте ты закончил?»
Албон: «На седьмом месте»
Леклер: «Поздравляю»
Албон: «Это было похоже на поезд. С «Макларенами».
Леклер: «Ты был быстр?»
Албон: «Нет»
Леклер: «Хорошо»
Албон: «Очень медленно ехал. Только на прямых достаточно быстро»
Гран-при Италии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга. 2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802. 3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082. 4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508. 5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294. 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903. 7. Александер Албон («Уильямс») +45.080. 8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212. 9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370. 10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764. 11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573. 12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480. 13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772. 14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387. 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016. 16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017. 17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг. 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг. Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.