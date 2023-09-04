Карлоса Сайнса после гонки ограбили в центре Милана

Как сообщает Ansa, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, и тут к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс. Прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции района Монтенаполеоне. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.