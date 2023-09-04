Лоусон за 2 гонки превзошел лучший результат де Вриса и Риккардо в 2023-м

Лиаму Лоусону хватило двух Гран-при, чтобы опередить в чемпионате пилотов, ранее занимавших его кокпит в «Альфа Таури».

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Новозеландец – третий напарник Юки Цуноды за сезон после Ника де Вриса, уволенного после десяти этапов, и Даниэля Риккардо, получившего травму.

На Гран-при Италии Лоусон остановился в шаге от дебютных очков, финишировав 11-м. Лучший результат де Вриса в 2023 году – 12-е место на Гран-при Монако, Риккардо – 13-е в Венгрии. Отметим, что опытнейший Даниэль также успел провести лишь две гонки до травмы.

Таким образом, Лиам вышел на 20-ю строчку в личном зачете. Новичок «Уильямса» Логан Сарджент также не заработал ни одного очка в «Ф-1» и не поднимался выше 11-й позиции, однако опережает Лоусона за счет второго лучшего результата – 12-го места на дебютном Гран-при Бахрейна (на счету пилота «Альфа Таури» 13-я позиция в Нидерландах).

Три гонщика «Альфа Таури» замыкают турнирную таблицу «Формулы-1», в то время как Цунода располагается на 17-й строчке с тремя очками.