Тото Вольф пропустит Гран-при Японии из-за операции

«Я ехал по скользким камням и хотел поддержать себя левой ногой – и она просто поддалась, потому что у меня проблемы с крестообразной связкой.



После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я бы хотел ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой», — приводит слова Вольфа Kronen Zeitung.