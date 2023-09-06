Пилот «Формулы-1» заявил о готовности выступить на «Евровидении-2024»

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер в своем Twitter отреагировал на новость о том, что Монако впервые с 2007 года примет участие в песенном конкурсе «Евровидение».

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25-летний автогонщик, являющийся гражданином Монако, заявил, что согласен выступить на «Евровидении», которое в следующем году примет Швеция.

«Я готов!» — написал Леклер, приложив эмодзи микрофона в своем сообщении.

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Швеция получила право на проведение конкурса благодаря победе певицы Лорин, исполнившей песню «Tattoo». «Евровидение-2023» принимал Ливерпуль.