Пилот «Формулы-1» заявил о готовности выступить на «Евровидении-2024»

Пилот "Формулы-1" заявил о желании представить Монако на "Евровидении-2024"
Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер в своем Twitter отреагировал на новость о том, что Монако впервые с 2007 года примет участие в песенном конкурсе «Евровидение».
25-летний автогонщик, являющийся гражданином Монако, заявил, что согласен выступить на «Евровидении», которое в следующем году примет Швеция.
«Я готов!» — написал Леклер, приложив эмодзи микрофона в своем сообщении.
Соцсети
Швеция получила право на проведение конкурса благодаря победе певицы Лорин, исполнившей песню «Tattoo». «Евровидение-2023» принимал Ливерпуль.
В 2022 году Леклер стал вице-чемпионом мира «Формулы-1», уступив в рамках турнира лишь нидерландскому пилоту австрийской команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
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