Марко обвинили в расизме за высказывания в адрес Переса и южноамериканцев

«Очевидно, один из лучших уикендов Переса, мы знаем о его проблемах в квалификации, где он нестабилен. Он южноамериканец, и его голова не настолько сосредоточена, как у Макса [Ферстаппена] или Себастьяна [Феттеля]. Но гонки являются его сильной стороной, и у него была очень хорошая карьера. Обогнать трёх пилотов, Расселла и гонщиков «Феррари», нелегко, мы понимали, что они быстрее на прямых. Всё было сделано правильно, и теперь грядёт гонка в Сингапуре, которую Чеко уже выигрывал и которая ему подходит. Мы настроены оптимистично», — сказал Марко в эфире ServusTV.