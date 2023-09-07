Алонсо объяснил, почему выбрал «Астон Мартин»

«Во-первых, [Себастьян] Феттель завершил карьеру. Во-вторых, «Альпин» вела переговоры в течение нескольких месяцев, но так и не было достигнето окончательного решения. Мы обо всёс договорились, но документы не пришли. Я заметил небольшой непрофессионализм.



Что касается «Астон Мартин», их предложение было на столе в субботу, а Феттель сделал своё заявлене в четверг. Это желание заполучить меня было привлекательным», — сказал Алонсо в интервью Cadena Ser.