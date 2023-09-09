Болиды Формулы 1 планирую облегчить на полцентнера

«За счёт размеров колёс, которые будут уже, а также заднего крыла и автомобиля в целом, мы стремимся снизить вес автомобилей примерно на 50 кг. Таким образом, можно будет увидеть болиды меньшего размера, короче и уже, и легче. Но мы говорим о решениях, которые ещё нужно обсудить и утвердить. Посадив машины на диету, мы сможем немного снизить скорость в поворотах. Будучи легче, они будут ехать быстрее по прямой, но станут создавать меньшую аэродинамическую нагрузку. Значит, нам нужно будет увеличить рекуперацию энергии гибрида, чтобы обеспечить адекватную производительность на круге.



Была проделана большая работа, чтобы понять, как необходимо будет осуществлять рекуперацию и управление энергией, а также как можно осуществлять обгон на основе аэродинамической конфигурации, в которой мы рассматриваем возможность применения активной аэродинамики, запрещённой сейчас. Мы провели множество симуляций, изменяя эти параметры, и нашли решения, которые, похоже, работают адекватно», — отметил Николас Томбасис.