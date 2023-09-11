«Ф-1» опасается ухода «Пирелли»

Новый контракт «Пирелли» на поставку шин в «Формуле-1», возможно, станет последним.

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По информации Autosport, компания остается фаворитом на победу в тендере, рассчитанном с 2025 года по 2028-й. Единственным конкурентом «Пирелли» является «Бриджстоун», являвшийся поставщиком покрышек до 2011 года.

В то же время источники издания сообщают, что итальянская фирма допускает уход из «Ф-1» в 2029 году, по окончании нового соглашения. Такое развитие событий вызывает беспокойство у серии, поскольку следующий тендер может оказаться безальтернативным и, как следствие, менее финансово привлекательным для «Ф-1». Не исключен и вариант, при котором заявок на 2029 год не будет вовсе, что стало бы «кошмарным сценарием» для руководителя чемпионата Стефано Доменикали, отмечает издание.

Тем не менее, возможет и обратный эффект: уход «Пирелли» подстегнет интерес со стороны других производителей – к примеру, «Мишлена» или «Ханкука», и стоимость контракта вырастет.