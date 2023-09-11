Феттель поздравил Ферстаппена с новым рекордом

«Я могу лишь поаплодировать. И выступлению всей команды, и особенно Максу, который каждый уик-энд демонстрирует великолепную стабильность. И это здорово. Они вышли на такой уровень, где конкуренты остались далеко позади. Такие достижения нужно просто признать. И здорово, что мы можем сейчас следить за всем происходящим.



Я по-прежнему поддерживают контакт с ребятами из «Ред Булл». У них очень много работы, им приходится много путешествовать. Но да, я знаю их всех. Мы поддерживаем связь, иногда общаемся», – рассказал Феттель.