Марко заявил, что «Феррари» поплатится за агрессивное использование моторов в Монце

«Мы знали, что «Феррари» выложится в Монце на все сто. Они выложились по максимуму и выжали последние лошадиные силы. Но мы также знали, что их двигатель потом будет страдать от этого. В отличие от них, у нас универсальная машина. Поэтому мы знали, что будет тяжело, и не теряли нервов. Но мы всё равно были удивлены, что поначалу не смогли удержаться за «Феррари», — приводит слова Марко GrandPX.news.