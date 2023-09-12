«Феррари» и «Мерседес» вошли в топ-50 самых дорогих команд

Команды Формулы-1 «Феррари» и «Мерседес» вошли в топ-50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes.

Стоимость «Феррари» оценивается в $ 3,9 млрд (45-е место), «Мерседес» – в 3,8 миллиарда (47-е). Стоимость итальянской команды за четыре года выросла на 189 процентов, немецкого коллектива – на 274 процентов.

Стоит отметить, что команды Формулы-1 впервые вошли в этот список с 2013 года.